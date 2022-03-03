Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые потеряли работу из-за войны

Президент Владимир Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны России против Украины. Она составит 6500 гривен и будет выплачиваться без всяких условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время видеообращения.

"Наше правительство уже подготовило программу для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия, каждый наемный работник, ФОП и каждый гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6 500 гривен без всякого условия", - сказал он.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что все зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты будут выплачены в срок. Поступления в госбюджет перевыполняются.

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