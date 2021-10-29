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Зеленський анонсував відродження науково-дослідного флоту: побудують десятки суден

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Одеса, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:36
Зеленський анонсував відродження науково-дослідного флоту: побудують десятки суден Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський анонсував відродження науково-дослідного флоту України. За його словами, в Україні почнуть розробляти відповідну масштабну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як розповів глава держави, для науково-дослідного флоту України планують побудувати 36 суден.

"Сьогодні було лише представлено початок цієї програми, пов’язаної з судноплавством. Багато кроків і багато бажань. Головне, що від слів ми переходимо до конкретних справ", - сказав Зеленський, перебуваючи в Одесі.

Нагадаємо, нещодавно Україна придбала у Британії криголам для наукових експедицій. Сьогодні стало відомо, що його перейменували.

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Володимир Зеленський
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