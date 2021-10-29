ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна перейменувала куплений у Британії криголам: як він тепер називається

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:24
Україна перейменувала куплений у Британії криголам: як він тепер називається Фото: український науковий криголам "Ноосфера" (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Україна перейменувала куплений у Британії криголам James Clark Ross, який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський". Нова назва судна - "Ноосфера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що цього року судно придбав Національний антарктичний центр МОН. На початку жовтня криголам зайшов в акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу

Криголам оснащено океанографічним обладнанням, вісьмома спеціалізованими лабораторіями і пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км.

"Тепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого для роботи в умовах низьких температур, дозволяє значно розширити діапазон наукових досліджень", - йдеться в повідомленні.

Після проходження всіх процедур і зміни назви судна на "Ноосфера" криголам вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції "Академік Вернадський".

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Антарктида
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами