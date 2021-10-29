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Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота: построят десятки судов

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Одесса, Пятница 29 октября 2021 18:36
Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота: построят десятки судов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота Украины. По его словам, в Украине начнут разрабатывать соответствующую масштабную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказал глава государства, для научно-исследовательского флота Украины планируют построить 36 судов.

"Сегодня было только представлено начало этой программы, связанной с судоходством. Много шагов и много желаний. Главное, что от слов мы переходим к конкретным делам", - сказал Зеленский, находясь в Одессе.

Напомним, недавно Украина приобрела в Британии ледокол для научных экспедиций. Сегодня стало известно, что его переименовали.

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Владимир Зеленский
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