Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота: построят десятки судов
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота Украины. По его словам, в Украине начнут разрабатывать соответствующую масштабную программу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как рассказал глава государства, для научно-исследовательского флота Украины планируют построить 36 судов.
"Сегодня было только представлено начало этой программы, связанной с судоходством. Много шагов и много желаний. Главное, что от слов мы переходим к конкретным делам", - сказал Зеленский, находясь в Одессе.
Напомним, недавно Украина приобрела в Британии ледокол для научных экспедиций. Сегодня стало известно, что его переименовали.