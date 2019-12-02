Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло майже вдвічі

Українська влада готує зниження тарифів на опалення майже вдвічі. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, уряд працює над тим, щоб цієї зими були знижені платіжки за опалення.

"Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими знизити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма, ми готуємо інформацію, які готуються етапи, які кошти будуть виділені", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував внести до Верховної Ради невідкладний проект закону від президента про зниження тарифів на ЖКГ. Як зазначив прем'єр, прийняття закону призведе до того, що "тариф знизиться". За його словами, це буде дуже короткий закон. У той же час президент Володимир Зеленський підкреслив, що "людям головне розуміти, що не буде вище, а буде менше".

Відзначимо, за даними опитування КМІС, майже половина українців (45%) заявили, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ в жовтні 2019 року зросли в порівнянні з жовтнем 2018 року.

