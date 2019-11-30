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Гончарук запропонував заходи для зниження тарифів на ЖКГ

Новини » Економіка     30.11.2019 - 12:41
Гончарук запропонував заходи для зниження тарифів на ЖКГ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У Раду подадуть спеціальний законопроект від президента

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував внести до Верховної ради як невідкладний проект закону від президента про зниження тарифів на ЖКГ. Про це він сказав під час наради у президента Володимира Зеленського.

Як зазначив Гончарук, схвалення парламентом закону призведе до того, що "тариф знизиться". За його словами, це буде дуже короткий закон.

У відповідь на це президент Зеленський заявив, що "людям головне розуміти, що не буде вище, а буде менше".

У свою чергу Гончарук зазначив, що "не вище вже точно". Прем'єр повідомив, що завдяки законопроекту тариф повинен знизитися на 80-130 гривень, проте не уточнив, у порівнянні з чим.

Зеленський підбив підсумки дискусії заявою: "Люди повинні отримати платіжку за грудень, і там уже має бути зниження".

Нарада щодо зменшення цін на опалення

Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили шляхи зниження цін на опалення для українців вже в грудні.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 30 листопада 2019 р.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у жовтні 2019 року склали 938,9 грн, що на 224,1 грн більше, ніж у вересні (714,8 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (45%) заявили, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року.

Середній розмір платіжки за комуналку в жовтні зріс на 30% Путін планує в Парижі обговорити з Зеленським газовий контракт
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