У Кабміні підготують Нацпрограму трансформації вугільних регіонів

Міністерством розвитку громад і територій буде розроблена Національна програма справедливої трансформації вугільних регіонів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, трансформація вугільних регіонів повинна бути справедливою.

"Її (нацпрограми, - ред.) головний принцип - жодна шахта не може бути закрита або ліквідована, поки люди не отримають нову роботу з гідною оплатою. Тільки спочатку робочі місця, а потім будемо говорити про все інше", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів провів аудит всіх шахт державного значення і планує підтримати шахти, які економічно доцільно фінансувати. Глава уряду запевнив, що всім шахтарям з інших шахт знайдуть роботу.

До цього на шахтах державного підприємства "Львіввугілля" відновили постачання електроенергії після відключення за борги. У Міненерго зазначили, що на даний момент питання електропостачання підприємства врегульовано, шахти працюють в звичайному режимі.