Зеленський анонсував придбання локомотивів американського виробництва

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, українська та американська сторони вже ведуть переговори

У п'ятницю, 31 січня, президент України Володимир Зеленський анонсував покупку "Укрзалізницею" локомотивів американського виробництва. Про це він сказав після спільного брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська та американська сторони вже ведуть переговори

"Я впевнений, що 2020 рік стане роком, в якому ми суттєво збільшимо інвестиційне і торговельне співробітництво між Україною і США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва", - сказав Зеленський

Він також заявив, що це може стати імпульсом для успішного реформування оборонної промисловості.

"Упевнений, це дасть імпульс для взаємовигідної кооперації з топовими оборонними компаніями США", - додав глава держави

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" домовилася з General Electric про купівлю 40 локомотивів. Передбачається, що першу партію нових локомотивів УЗ отримає вже у 2020 році.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський просить призначити нового спецпредставника Держдепартаменту по Україні. Глава держави сподівається, що США будуть активніше брати участь у питаннях мирного врегулювання ситуації на Донбасі.