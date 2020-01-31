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Зеленский анонсировал покупку локомотивов американского производства

Новости » Политика     31.01.2020 - 13:40
Зеленский анонсировал покупку локомотивов американского производства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, украинская и американская стороны уже ведут переговоры

В пятницу, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал покупку "Укрзализныцей" локомотивов американского производства. Об этом он сказал после совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская и американская сторона уже ведут переговоры

"Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы существенно увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сказал Зеленский

Он также заявил, что это может стать импульсом для успешного реформирования оборонной промышленности.

"Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США", - добавил глава государства

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" договорилась с General Electric о покупке 40 локомотивов. Предполагается, что первую партию новых локомотивов УЗ получит уже в 2020 году.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский просит назначить нового спецпредставителя Госдепа по Украине. Глава государства надеется, что США будут активнее участвовать в вопросах мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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