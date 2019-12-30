ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ домовилася з General Electric про купівлю 40 локомотивів

Новини » Інфраструктура     30.12.2019 - 17:12
УЗ домовилася з General Electric про купівлю 40 локомотивів
Фото: підписання меморандуму (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Першу партію нових локомотивів УЗ отримає вже в 2020 році

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" домовилася з американською компанією General Electric щодо закупівлі 40 нових локомотивів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника УЗ Євгена Кравцова у Facebook.

Як заявив Кравцов, сьогодні було підписано тристоронній меморандум між "Укрзалізницею", Міністерством інфраструктури та General Electric щодо закупівлі 40 локомотивів. Планується, що перша партія нових локомотивів прибуде в Україні вже наступного 2020 року.

Зазначається, що нові локомотиви значно покращать роботу на теплотязі та покращать операційну діяльність "Укрзалізниці".

"Перша партія локомотивів, їх було 30, вже успішно працює та демонструє свою ефективність. Вони виконують близько 20% усієї вантажної роботи. За нашими підрахунками, у 2019 році тільки завдяки локомотивам GE ми зекономили на пальному близько 100 млн гривень", - розповів Кравцов.

УЗ домовилася з General Electric про купівлю 40 локомотивів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на ділянці Фенольна-Скотувата в Донецькій області, який не здійснювався з 2014 року. Перший поїзд за цим маршрутом вирушив сьогодні, 30 грудня.

Також РБК-Україна писало, що новорічну ніч 2019/2020 в поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів, всього в святкову добу курсуватимуть 126 пасажирських поїздів.

"Укрзалізниця" накопичила мільярди боргів перед кредиторами, - аналітика УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Харкова та Дніпра
Новини України УкрзалізницяGeneral Electric
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся