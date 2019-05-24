Зеленський 28 травня зустрінеться з місією МВФ

Президент України Володимир Зеленський 28 травня проведе в Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Проте міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко 22 травня заявив, що місія МВФ вирішила покинути Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.

Вчора директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд готовий відновити тісну співпрацю з Україною після виборів до Верховної ради і призначення нового Кабінету міністрів, і зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.