Зеленська звернеться до Конгресу США: названа дата

Перша леді України Олена Зеленська виступить перед Конгресом США вже цієї середи, 20 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

За словами Пелосі, всі члени Палати Представників і Сенату запрошені на звернення Зеленської, яке пройде 20 липня об 11 ранку в залі Конгресу в центрі відвідувачів Капітолію.