Зеленская встретилась с Меланией Трамп: какие образы выбрали первые леди

Елена Зеленская

Образ Елены Зеленской - это двухкомпонентный ансамбль, сочетающий современный крой с классическими цветами.

Верх

Белый структурированный жакет с длинными рукавами. Он имеет высокий вырез и вертикальные декоративные детали, которые добавляют текстуры. Елена Зеленская выбрала трендовый укороченный фасон.

Низ

Широкие брюки с высокой посадкой в ​​черном цвете. Широкий силуэт брюк создает эффектный контраст с более приталенным верхом.

Аксессуары

Темный пояс с броской, вероятно, металлической пряжкой, подчеркивает талию.

Обувь

Темные закрытые туфли с острым носком гармонично смотрятся с широкими брюками.

Ее образ - это контрастный баланс светлого и темного, который подчеркивает чистые линии и мощный, современный силуэт.

Мелания Трамп

Мелания Трамп одета в монохромный белый костюм с небольшим цветным акцентом.

Костюм

Элегантный брючный костюм кремового цвета. Жакет - классический блейзер, хорошо скроенный, с четко очерченными плечами. Брюки - слегка зауженные и идеально соответствуют цвету жакета.

Блуза

Под белым блейзером - блуза цвета кемел, которая создает мягкий, теплый контраст с ярким белым.

Обувь

Высокие каблуки с острым носком светлого, нейтрального оттенка, которые визуально удлиняют фигуру и завершают цельный, монохромный образ.

Ее образ - утонченный, минималистичный и цельный, он использует нейтральную палитру для демонстрации изысканности и элегантности.

Современная элегантность против классического минимализма

Обе первые леди сделали ставку на силу через элегантность.

Образ Зеленской - это смелость современности, уверенность и дипломатичность, выраженная через четкие формы и цветовой контраст.

Мелания, в свою очередь, остается верна классике: ее образ - это зрелая гармония и выдержанный стиль, привычный для Белого дома, но с теплым нюансом в деталях.

Елена Зеленская и Мелания Трамп (фото: instagram.com/olenazelenska_official)