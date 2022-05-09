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Під Зеленодольськом вибухнула ракета. Касетні снаряди впали у водосховище

Фото: російська ракета вибухнула під Зеленодольськом (nationalinterest org)
Автор: Ілона Свиридова

В ході ракетного обстрілу під Зеленодольськом (Дніпропетровська область) вибухнула ракета. Рибалок просять утриматися від виходу на водосховище, оскільки туди впали касетні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевої територіальної громади.

"При обстрілі території громади одна з ракет вибухнула над Зеленодольським водосховищем, через що касетні снаряди потрапили під воду. До їх детонації може призвести будь-яка взаємодія з ними", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим рибалок просять утриматися від виходу на воду і використання рибальських сіток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області від вибуху російського боєприпасу загинув 12-річний хлопчик.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України