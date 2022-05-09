ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області через російський снаряд загинула дитина

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 09 травня 2022 06:36
У Дніпропетровській області через російський снаряд загинула дитина Фото: через знайдений боєприпас загинув хлопчик (facebook.ua/national.police)
Автор: Володимир Костирін

У Синельниківському районі Дніпропетровської області загинув 12-річний хлопчик, який знайшов російський боєприпас і приніс його додому. Трагічний випадок через необережне поводження зі снарядами став вже шостим в області.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Зазначається, що в регіоні тривають роботи з розмінування територій.

"Всього знешкоджено близько 1200 боєприпасів тільки на території Криворізького району. Але, на жаль, продовжують відбуватися нещасні випадки в різних районах області. Сьогодні (8 травня) в Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас і приніс його додому. Снаряд вибухнув, хлопчик загинув", - йдеться в повідомленні.

Вілкул закликав громадян бути вкрай обережними з вибухонебезпечними предметами, в тому числі зі снарядами, що не розірвалися, після ворожих обстрілів, а також нагадав про міни на дорогах.

"Не беріть підозрілі предмети в руки! Відразу викликайте 101 і 102. Навчіть цього своїх дітей! Між населеними пунктами на території району переміщайтеся тільки по основних дорогах загального користування!" - звернувся керівник Криворізької ВА.

Раніше повідомлялося, що перед цим, наприкінці квітня, в Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Вибух Вибух боєприпасів
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта