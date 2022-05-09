У Дніпропетровській області через російський снаряд загинула дитина
У Синельниківському районі Дніпропетровської області загинув 12-річний хлопчик, який знайшов російський боєприпас і приніс його додому. Трагічний випадок через необережне поводження зі снарядами став вже шостим в області.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Зазначається, що в регіоні тривають роботи з розмінування територій.
"Всього знешкоджено близько 1200 боєприпасів тільки на території Криворізького району. Але, на жаль, продовжують відбуватися нещасні випадки в різних районах області. Сьогодні (8 травня) в Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас і приніс його додому. Снаряд вибухнув, хлопчик загинув", - йдеться в повідомленні.
Вілкул закликав громадян бути вкрай обережними з вибухонебезпечними предметами, в тому числі зі снарядами, що не розірвалися, після ворожих обстрілів, а також нагадав про міни на дорогах.
"Не беріть підозрілі предмети в руки! Відразу викликайте 101 і 102. Навчіть цього своїх дітей! Між населеними пунктами на території району переміщайтеся тільки по основних дорогах загального користування!" - звернувся керівник Криворізької ВА.
Раніше повідомлялося, що перед цим, наприкінці квітня, в Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік.
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