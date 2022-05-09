UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище

Фото: российская ракета взорвалась под Зеленодольском (nationalinterest org)
Автор: Илона Свиридова

В ходе ракетного обстрела под Зеленодольском (Днепропетровская область) взорвалась ракета. Рыбаков просят воздержаться от выхода на водохранилище, поскольку туда упали кассетные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местной территориальной общины.

"При обстрелах территории общины одна из ракет взорвалась над Зеленодольским водохранилищем, из-за чего кассетные снаряды попали под воду. К их детонации может привести любое взаимодействие с ними", - говорится в сообщении.

В связи с этим рыбаков просят воздержаться от выхода на воду и использования рыболовных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Синельниковском районе Днепропетровской области от взрыва российского боеприпаса погиб 12-летний мальчик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины