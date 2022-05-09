Под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище

В ходе ракетного обстрела под Зеленодольском (Днепропетровская область) взорвалась ракета. Рыбаков просят воздержаться от выхода на водохранилище, поскольку туда упали кассетные снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местной территориальной общины.
"При обстрелах территории общины одна из ракет взорвалась над Зеленодольским водохранилищем, из-за чего кассетные снаряды попали под воду. К их детонации может привести любое взаимодействие с ними", - говорится в сообщении.
В связи с этим рыбаков просят воздержаться от выхода на воду и использования рыболовных сетей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Синельниковском районе Днепропетровской области от взрыва российского боеприпаса погиб 12-летний мальчик.
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