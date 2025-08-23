Зеленый Гай под контролем. ВСУ отбили еще одно село на Донбассе

"Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время военные отметили, что по состоянию на 23 августа, россияне продолжают активные попытки вернуть этот населенный пункт себе, а также остальные населенные пункты Донецкой области на Восточном направлении.

Однако в ОСГВ "Днепр" отметили, что ВСУ стоят стойко, и в День государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом.

"Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника. Слава Украине и мужественным воинам, которые ее защищают", - добавили военные.

Кроме того, они поздравили украинцев с Днем государственного флага, отметив, что это число независимости и территориальной целостности.