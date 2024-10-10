Зеленая стрелка или дополнительная секция светофора: как проехать во избежание штрафа

Поворот вправо или влево под красным сигналом светофора разрешается только в двух случаях: когда рядом с красным сигналом светофора есть зеленая стрелка или горит дополнительная секция светофора со стрелкой соответствующего направления. Важно помнить, что перед выполнением поворота водитель обязан пропустить пешеходов и движущийся по другим направлениям транспорт.

Существенная разница между зеленой стрелкой и дополнительной секцией светофора заключается в том, что:

Зеленая стрелка позволяет производить поворот независимо от сигнала светофора.

Дополнительная секция светофора разрешает поворот только в том случае, если она активна. Если дополнительная секция не горит, движение в указанном направлении запрещено.

Нарушение этих правил ведет к штрафу в размере 510 гривен. Водителям следует внимательно следить за светофорами и соблюдать правила, чтобы избежать неприятностей на дороге.