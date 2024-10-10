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Зеленая стрелка или дополнительная секция светофора: как проехать во избежание штрафа

Фото: Как правильно проехать светофор (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

Зеленая стрелка и дополнительные секции светофора часто вызывают путаницу как среди новичков, так и опытных водителей. Если не правильно совершить поворот, можно получить штраф в 510 гривен.

РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя рассказывает, как правильно совершать поворот и избежать штрафа.

Поворот вправо или влево под красным сигналом светофора разрешается только в двух случаях: когда рядом с красным сигналом светофора есть зеленая стрелка или горит дополнительная секция светофора со стрелкой соответствующего направления. Важно помнить, что перед выполнением поворота водитель обязан пропустить пешеходов и движущийся по другим направлениям транспорт.

Существенная разница между зеленой стрелкой и дополнительной секцией светофора заключается в том, что:

  • Зеленая стрелка позволяет производить поворот независимо от сигнала светофора.
  • Дополнительная секция светофора разрешает поворот только в том случае, если она активна. Если дополнительная секция не горит, движение в указанном направлении запрещено.

Нарушение этих правил ведет к штрафу в размере 510 гривен. Водителям следует внимательно следить за светофорами и соблюдать правила, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Напомним, водители, эксплуатирующие неисправные транспортные средства, могут быть привлечены к административной ответственности. Это означает, что на человека могут быть наложены штрафные санкции. Размер такого наказания определяется Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Также мы рассказывали, что штрафы за нарушение ПДД необходимо оплатить в течение 15 дней с момента их наложения. В некоторых случаях возможно уплатить только половину штрафа, однако если штрафы будут проигнорированы, нарушителю может грозить значительное наказание.

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