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Какие штрафы и когда светят водителям за неработающие фары: объяснение юриста

Понедельник 07 октября 2024 17:32
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Какие штрафы и когда светят водителям за неработающие фары: объяснение юриста В некоторых случаях за неработающие фары штраф не выпишут (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко
Эксперт: Вадим Володарский

В некоторых случаях водителей, управляющих неисправным транспортным средством (ТС), могут привлечь к административной ответственности. То есть человеку могут выписать штраф. При этом размер такого наказания в нашем государстве регламентирует Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.

Когда водителей могут наказать за неработающие фары

По словам эксперта, для того чтобы определить конкретные случаи, в которых водителя могут оштрафовать, следует обратить внимание на раздел 31 ПДД, который определяет, в каких именно случаях эксплуатация транспортных средств запрещена.

Так, согласно разделу 31 действующих ПДД, техническое состояние ТС и их оборудования должны отвечать требованиям стандартов, которые касаются:

  • безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды
  • правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации

Что касается внешних световых приборов, заметил юрист, то эксплуатация ТС запрещается в следующих случаях:

  • количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции ТС
  • нарушена регулировка фар
  • не горит лампа левой фары в режиме ближнего света
  • на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
  • на рассеивателях световых приборов нанесены тонировка или покрытие, которые уменьшают их прозрачность или светопропускание

"При этом обнаружить, например, нарушение регулировки фар без специального стенда невозможно (а для ряда автомобилей американского рынка и старых советских, в которых система светораспределения не "Европейский луч", а так называемая американская, и с помощью обычного стенда невозможно)", - уточнил Володарский.

Кроме того, в отношении фар, которые не горят (как и указано в ПДД), "запрещается эксплуатация только если не горит левая фара в режиме ближнего света".

"Наличие не всех неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация, предусматривает запрет дальнейшего движения. Поэтому даже если возник конфликт по этому поводу, для наложения штрафа полицейский должен доказать, что водитель при выезде знал о наличии неисправности и что она не возникла уже во время поездки. Если же это так и было, то водитель имеет право следовать до места стоянки или ремонта", - подчеркнул юрист.

Какие штрафы светят водителям за неисправности в авто

Согласно статье 121 КУоАП, выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:

  • имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления
  • имеет неисправности тягово-сцепного устройства
  • имеет неисправности наружных световых приборов (в темное время суток)
  • имеет другие технические неисправности, с которыми (в соответствии с установленными правилами) эксплуатация его запрещается
  • переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) - 340 грн.

Если водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 НМДГ - 680 грн.

Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:

  • или наложение штрафа в размере от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
  • или административный арест сроком от 5 до 10 суток

"Поэтому во избежание этой повторности в случае чего нужно обжаловать даже первое постановление, вынесенное полицейскими, если, конечно, для этого есть основания", - подытожил юрист.

Напомним, с 1 мая 2024 года в ПДД были внесены изменения, согласно которым водители должны ездить с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар при езде за пределами населенных пунктов всегда (а не только "в сезон").

Учитывая это, мы рассказывали, чем обусловлено требование насчет включения фар днем, а также как могут наказать водителей за езду без фар или сигналов поворота.

Читайте также, что сделать, чтобы фары авто светили лучше.

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