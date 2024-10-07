Какие штрафы и когда светят водителям за неработающие фары: объяснение юриста
В некоторых случаях водителей, управляющих неисправным транспортным средством (ТС), могут привлечь к административной ответственности. То есть человеку могут выписать штраф. При этом размер такого наказания в нашем государстве регламентирует Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.
Когда водителей могут наказать за неработающие фары
По словам эксперта, для того чтобы определить конкретные случаи, в которых водителя могут оштрафовать, следует обратить внимание на раздел 31 ПДД, который определяет, в каких именно случаях эксплуатация транспортных средств запрещена.
Так, согласно разделу 31 действующих ПДД, техническое состояние ТС и их оборудования должны отвечать требованиям стандартов, которые касаются:
- безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды
- правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации
Что касается внешних световых приборов, заметил юрист, то эксплуатация ТС запрещается в следующих случаях:
- количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции ТС
- нарушена регулировка фар
- не горит лампа левой фары в режиме ближнего света
- на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
- на рассеивателях световых приборов нанесены тонировка или покрытие, которые уменьшают их прозрачность или светопропускание
"При этом обнаружить, например, нарушение регулировки фар без специального стенда невозможно (а для ряда автомобилей американского рынка и старых советских, в которых система светораспределения не "Европейский луч", а так называемая американская, и с помощью обычного стенда невозможно)", - уточнил Володарский.
Кроме того, в отношении фар, которые не горят (как и указано в ПДД), "запрещается эксплуатация только если не горит левая фара в режиме ближнего света".
"Наличие не всех неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация, предусматривает запрет дальнейшего движения. Поэтому даже если возник конфликт по этому поводу, для наложения штрафа полицейский должен доказать, что водитель при выезде знал о наличии неисправности и что она не возникла уже во время поездки. Если же это так и было, то водитель имеет право следовать до места стоянки или ремонта", - подчеркнул юрист.
Какие штрафы светят водителям за неисправности в авто
Согласно статье 121 КУоАП, выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:
- имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления
- имеет неисправности тягово-сцепного устройства
- имеет неисправности наружных световых приборов (в темное время суток)
- имеет другие технические неисправности, с которыми (в соответствии с установленными правилами) эксплуатация его запрещается
- переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов
Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) - 340 грн.
Если водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 НМДГ - 680 грн.
Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:
- или наложение штрафа в размере от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев
- или административный арест сроком от 5 до 10 суток
"Поэтому во избежание этой повторности в случае чего нужно обжаловать даже первое постановление, вынесенное полицейскими, если, конечно, для этого есть основания", - подытожил юрист.
Напомним, с 1 мая 2024 года в ПДД были внесены изменения, согласно которым водители должны ездить с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар при езде за пределами населенных пунктов всегда (а не только "в сезон").
Учитывая это, мы рассказывали, чем обусловлено требование насчет включения фар днем, а также как могут наказать водителей за езду без фар или сигналов поворота.
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