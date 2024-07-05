Налагают ли арест на счета и имущество, если не платить штрафы ПДД: ответ юриста

Штрафы за нарушение ПДД следует оплатить в течение 15 дней после их наложения. В ряде случаев можно оплатить только половину суммы, а если вообще их проигнорировать, то нарушителю грозит серьезное наказание.

РБК-Украина расспросила юриста Евгения Булименко о том, что будет, если долго не платить штраф за ПДД.

Как накажут за неуплату штрафа за ПДД

"Штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", - говорит юрист.

В случае неуплаты штрафа в указанный выше срок, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или местонахождению его имущества.

"В таком случае нарушителю придется уплатить двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье Кодекса Украины об административных правонарушениях и указанного в постановлении о взыскании штрафа", - говорит Булименко.

В каких случаях можно оплатить только половину суммы штрафа

Если гражданина привлекают к ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, или за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), постановление о наложении штрафа будет считаться исполненным в случае уплаты нарушителем 50% размера штрафа вручения указанного постановления.

Также половину штрафа можно оплатить если это сделать до получения почтового сообщения о вручении или об отказе в его получении, либо возвращение почтового отправления с отметкой о невручении, либо в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления законной силы.

Наложат ли арест на счета и имущество за неуплату ПДД

В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановление о наложении штрафа такое постановление передается для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы.

"При принудительном исполнении постановления о наложении штрафа государственный исполнитель в пределах исполнительного производства вправе налагать арест на денежные средства, размещенные на банковских счетах нарушителя. Такой арест налагается посредством автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия между банками и органами государственной исполнительной службы", - объясняет Булименко.

Кроме того, государственный исполнитель в пределах исполнительного производства вправе наложить арест на движимое и недвижимое имущество нарушителя.