Зелена стрілка або додаткова секція світлофора: як проїхати, щоб уникнути штрафу

Поворот праворуч або ліворуч під червоним сигналом світлофора дозволяється лише в двох випадках: коли поруч із червоним сигналом світлофора є зелена стрілка або коли горить додаткова секція світлофора зі стрілкою відповідного напрямку. Важливо пам'ятати, що перед виконанням повороту водій зобов'язаний пропустити пішоходів та транспорт, що рухається з інших напрямків.

Суттєва різниця між зеленою стрілкою та додатковою секцією світлофора полягає в тому, що:

Зелена стрілка дозволяє виконувати поворот незалежно від сигналу світлофора.

Додаткова секція світлофора дозволяє поворот лише в тому випадку, якщо вона активна. Якщо додаткова секція не світиться, рух у вказаному напрямі заборонений.

Порушення цих правил призводить до штрафу в розмірі 510 гривень. Водіям слід уважно стежити за світлофорами та дотримуватись правил, щоб уникнути неприємностей на дорозі.