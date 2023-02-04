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"Зеленая" генерация внесет весомый вклад в энергообеспечение Одесской области, - облэнерго

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Суббота 04 февраля 2023 20:31
"Зеленая" генерация внесет весомый вклад в энергообеспечение Одесской области, - облэнерго Фото: "зеленая" генерация внесет очень весомый вклад в энергообеспечение Одесской области, (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой! генерации, поскольку в некоторые периоды времени энергосистема Одесской области работает путем возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрия Григорьева.

"Наш ОСР (оператор системы распределения, - ред.) уже некоторые периоды выживает путем возобновляемых источников энергии. То есть, я имею в виду наши ветропарки и нашу зеленую энергетику, расположенную на нашей территории, в Одесской области",- сказал он.

Григорьев отметил, что сейчас необходимо предоставить восстановительной энергетике приоритет развития, поскольку распределенная генерация менее уязвима к ракетным атакам.

Он подчеркнул, что это очень важно, когда в результате обстрелов в энергосистеме возникают проблемы с объемом производства электроэнергии на крупных электростанциях.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

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