"Зэки", должники и не только. РФ в 2025-м планирует мобилизовать "спецконтингент", - ГУР

Как пишет ГУР, для пополнения потерь в 2025-м Россия планирует мобилизовать на войну не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента". Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам, а также другие проблемы.

В среднем для покрытия потерь страна-террорист планирует мобилизовать по 10 тысяч человек из "спецконтингента" ежемесячно.



"В целом для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор Россия в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов", - добавляет украинская разведка.