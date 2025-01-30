"Зэки", должники и не только. РФ в 2025-м планирует мобилизовать "спецконтингент", - ГУР

В текущем году Российская Федерация (РФ) планирует мобилизовать более 126 тысяч солдат из "спецконтингента". Речь идет о людях, которые имеют задолженности, находятся в тюрьме и другие проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как пишет ГУР, для пополнения потерь в 2025-м Россия планирует мобилизовать на войну не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента". Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам, а также другие проблемы.
В среднем для покрытия потерь страна-террорист планирует мобилизовать по 10 тысяч человек из "спецконтингента" ежемесячно.
"В целом для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор Россия в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов", - добавляет украинская разведка.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 835 тысяч солдат.
В частности, к боям на территории Курской области враг привлек военных из Северной Кореи. Как писали недавно западные СМИ, Россия потеряла убитыми и ранеными около 4000 "КНДРовцев". В то же время есть вероятность того, что враг в ближайшее время направит подкрепление в Курскую область.
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