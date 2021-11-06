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Саакашвілі звинуватили в координації держперевороту з тюремної камери

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Субота 06 листопада 2021 11:53
Саакашвілі звинуватили в координації держперевороту з тюремної камери Фото: колишній президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії стверджує, що екс-президент країни Михайло Саакашвілі з в'язниці планують державний переворот і дій з метою повалення влади. До виконання задуманого його прихильники нібито приступлять вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

"Дії, спрямовані на насильницьке повалення уряду, плануються засудженим Михайлом Саакашвілі. Через осіб, що входять в пенітенціарну установу для зустрічі з ним, він дає вказівки лідерам різних опозиційних партій", - сказав сьогодні на брифінгу заступник начальника контртерористичного центру СГБ Бачі Мгеладзе.

За даними спецслужб, прихильники Саакашвілі планують блокувати будівлі державних установ: парламенту, адміністрацій уряду і президента Грузії, Міністерства юстиції, МВС, а також перекрити дороги, що ведуть до пенітенціарної установи.

За версією СДБ, до виконання задуманого прихильники Саакашвілі приступлять сьогодні. Як відомо, найбільша опозиційна партія країни" Єдиний національний рух " 6 листопада о 17: 00 за місцевим часом анонсувала масштабну акцію біля пенітенціарної установи №12 в Руставі, де утримується Саакашвілі. Лідер ЕНД Ніка Мелія підкреслив, що їх протест буде перманентним - до тих пір, поки влада не погодиться перевести політика в багатопрофільну приватну клініку.

Відзначити, Саакашвілі затримали в Грузії ввечері 1 жовтня. Зараз він перебуває у в'язниці, де колишній президент оголосив голодування.

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Міхеіл Саакашвілі
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