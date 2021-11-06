У Грузії протестують на підтримку Саакашвілі: владі висунули ультиматум

У Грузії біля в'язниці в Руставі, де утримується колишній президент країни Михайло Саакашвілі, проходить акція на його підтримку. Протестувальники висунули владі ультиматум і розбивають намети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Руставі-2" .

На акції лідер Єдиного національного руху Ніка Меліа звернувся до протестувальників. Він заявив, що грузинська влада повинна протягом 24 годин перевести Саакашвілі з в'язниці в цивільну клініку. В іншому випадку на понеділок буде оголошено великий мітинг на підтримку експрезидента.

"Даємо владі 24-годинний термін переведення Саакашвілі в цивільну лікарню. Якщо цього не відбудеться, то ми в понеділок, 8 листопада, о 20: 00 зберемося на площі "Свободи", - сказав він.

Учасники акції почали встановлювати намети біля руставської в'язниці. Вони збираються ночувати в них до тих пір, поки Саакашвілі не помістять в цивільну клініку, а не в тюремну лікарню, як пропонує влада.

За даними телеканалу, в акції беруть участь кілька сотень людей. Під час мітингу одному з протестувальників стало погано. Він помер у лікарні, куди його доставила швидка допомога. Причина його смерті поки не відома.