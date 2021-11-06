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У Грузії протестують на підтримку Саакашвілі: владі висунули ультиматум

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Тбілісі, Субота 06 листопада 2021 20:00
У Грузії протестують на підтримку Саакашвілі: владі висунули ультиматум Фото: у Грузії проходить мітинг біля в'язниці, де знаходиться Саакашвілі (twitter.com/jelger)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Грузії біля в'язниці в Руставі, де утримується колишній президент країни Михайло Саакашвілі, проходить акція на його підтримку. Протестувальники висунули владі ультиматум і розбивають намети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Руставі-2".

На акції лідер Єдиного національного руху Ніка Меліа звернувся до протестувальників. Він заявив, що грузинська влада повинна протягом 24 годин перевести Саакашвілі з в'язниці в цивільну клініку. В іншому випадку на понеділок буде оголошено великий мітинг на підтримку експрезидента.

"Даємо владі 24-годинний термін переведення Саакашвілі в цивільну лікарню. Якщо цього не відбудеться, то ми в понеділок, 8 листопада, о 20: 00 зберемося на площі "Свободи", - сказав він.

Учасники акції почали встановлювати намети біля руставської в'язниці. Вони збираються ночувати в них до тих пір, поки Саакашвілі не помістять в цивільну клініку, а не в тюремну лікарню, як пропонує влада.

За даними телеканалу, в акції беруть участь кілька сотень людей. Під час мітингу одному з протестувальників стало погано. Він помер у лікарні, куди його доставила швидка допомога. Причина його смерті поки не відома.

Нагадаємо, раніше Служба державної безпеки Грузії звинуватила Саакашвілі в підготовці державного перевороту.

Відзначити, Саакашвілі затримали в Грузії ввечері 1 жовтня. Зараз він перебуває у в'язниці, де колишній президент оголосив голодування.

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