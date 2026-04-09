Полученные в боях уроки Украины спасают жизни в Персидском заливе, - Рютте

Союзники на восточном фланге НАТО и страны в Персидском заливе защищаются от российских и иранских беспилотников благодаря технологиям Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
"Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши друзья в Персидском заливе обороняются от российских и иранских дронов благодаря украинским технологиям, которых не было даже год назад", - сказал он.
Генсек НАТО подчеркнул, что "союзники быстро двигаются", чтобы обеспечить бюджеты, наращивать вооруженные силы и внедрять нужные возможности, но, добавил Рютте, "им нужно больше".
"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология перехвата беспилотников. И здесь тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее собственными границами", - отметил он.
Рютте также сказал, что нужно больше высокотехнологичных возможностей для "защиты от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 200 украинских военных экспертов помогают странам Ближнего Востока отражать атаки дронов-камикадзе.
По словам главы государства, украинские специалисты работают в трех государствах региона, а еще более 30 специалистов готовы к развертыванию.
Также сообщалось, что Киев отправил на Ближний Восток три группы специалистов по противодействию "Шахедам". Речь идет не только о передаче опыта перехвата беспилотников, но и о попытке укрепить собственную систему ПВО, в частности за счет получения ракет PAC-3 к комплексам Patriot.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские инструкторы, командированные на Ближний Восток, были поражены неэффективностью союзников в борьбе с дронами.