Полученные в боях уроки Украины спасают жизни в Персидском заливе, - Рютте

"Сейчас союзники на восточном фланге НАТО и наши друзья в Персидском заливе обороняются от российских и иранских дронов благодаря украинским технологиям, которых не было даже год назад", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что "союзники быстро двигаются", чтобы обеспечить бюджеты, наращивать вооруженные силы и внедрять нужные возможности, но, добавил Рютте, "им нужно больше".

"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология перехвата беспилотников. И здесь тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее собственными границами", - отметил он.

Рютте также сказал, что нужно больше высокотехнологичных возможностей для "защиты от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 200 украинских военных экспертов помогают странам Ближнего Востока отражать атаки дронов-камикадзе.

По словам главы государства, украинские специалисты работают в трех государствах региона, а еще более 30 специалистов готовы к развертыванию.