Обогревал казармы россиян. В Лимане задержали начальника филиала "Донбассгаза ДНР"

Бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане (Донецкая область) во время оккупации сотрудничал с россиянами. Его назначили директором филиала "Донбассгаза ДНР", он запустил процесс отопления казарм россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Пособником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "филиала Донбассгаза "ДНР".

Чем занимался коллаборант

После "назначения", он сразу начал организацию обогрева захваченных зданий, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ. При этом, он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался сбежать из города во временно оккупированный Енакиево. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

Что ему грозит

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ситуация в Лимане

Город расположен на севере Донецкой области и в прошлом году военные РФ его захватили. В результате обстрелов и бомбардировок Лимана пострадала инфраструктура города, многие жители погибли или были ранены.

Уже осенью 2022 года ВСУ смогли освободить населенный пункт, врага удалось отбросить на 20-25 км от города. За это время россияне несколько раз обстреляли Лиман.