Сдавал позиции украинских военных в Николаеве: СБУ задержала шпиона РФ

СБУ задержала еще одного шпиона, который работал на российские спецслужбы. Он передавал позиции украинских военных в Николаеве, помогая врагу корректировать удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора, который работал на сеть спецслужб РФ и передавал врагу координаты для ударов по Николаеву. Злоумышленник скрывался после разоблачения агентурной группы в марте этого года.
По данным следствия, задержанным оказался 50-летний местный житель без работы, который активно комментировал пророссийские темы в чатах Телеграмм-каналов. Именно так его и завербовали оккупанты.
После разоблачения других агентов он "залег на дно", однако продолжил сбор информации - обходил город, выискивая позиции украинских военных, и "выспрашивал" данные у знакомых.
Собранную информацию он передавал через мессенджеры своему куратору - предателю Сергею Лебедеву, известному как "Лохматий", который работает на ФСБ и военную разведку РФ и скрывается во временно оккупированном Донецке.
Во время обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны с доказательствами его сотрудничества с врагом, а также боевые патроны. Происхождение боеприпасов устанавливается.
Мужчине уже сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: за несанкционированное распространение данных о ВСУ и незаконное обращение с боевыми припасами.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Напомним, что разоблачили агентурную группу спецслужб Российской Федерации (РФ), которая корректировала воздушные атаки оккупантов по Николаеву.
Агенты, во время выполнения заданий, обходили улицы и прилегающие районы Николаева, где фотографировали вероятные локации украинских войск. Также отслеживали места остановок и техобслуживания военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии.
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