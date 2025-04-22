Здавав позиції українських військових у Миколаєві: СБУ затримала шпигуна РФ

Служба безпеки України затримала ще одного інформатора, який працював на мережу спецслужб РФ і передавав ворогу координати для ударів по Миколаєву. Зловмисник переховувався після викриття агентурної групи у березні цього року.

За даними слідства, затриманим виявився 50-річний місцевий житель без роботи, який активно коментував проросійські теми в чатах Телеграм-каналів. Саме так його і завербували окупанти.

Фото: Служба безпеки України

Після викриття інших агентів він "заліг на дно", однак продовжив збір інформації -обходив місто, вишукуючи позиції українських військових, і "випитував" дані у знайомих.

Зібрану інформацію він передавав через месенджери своєму куратору — зраднику Сергію Лебедєву, відомому як "Лохматий", який працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ і переховується в тимчасово окупованому Донецьку.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільні телефони з доказами його співпраці з ворогом, а також бойові набої. Походження боєприпасів встановлюють.

Що загрожує

Чоловіку вже повідомили про підозру за двома статтями КК України: за несанкціоноване поширення даних про ЗСУ та незаконне поводження з бойовими припасами.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зараз він перебуває під вартою.