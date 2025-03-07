Корректировала ракетные удары по Николаеву. СБУ разоблачила сеть агентов

Разоблачена агентурная группа спецслужб Российской Федерации (РФ), которая корректировала воздушные атаки оккупантов по Николаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности дела

В рамках комплексных мероприятий задержаны четыре вражеских агента. Приоритетными целями врага были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте.

Агенты, во время выполнения заданий, обходили улицы и прилегающие районы Николаева, где фотографировали вероятные локации украинских войск. Также отслеживали места остановок и техобслуживания военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии.

Фото: СБУ разоблачила сеть агентов, которая корректировала удары по Николаеву (t.me/SBUkr)

После этого собранную информацию агенты присылали "военкору" Сергею Лебедеву, который скрывается во временно оккупированном Донецке и работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ), а также военную разведку России.

"Служба безопасности разоблачила агентурную группу, задокументировала преступления и задержала фигурантов по адресам проживания. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - пишет СБУ.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 114-2 - распространение информации о перемещении или расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.