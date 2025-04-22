Сдавал позиции украинских военных в Николаеве: СБУ задержала шпиона РФ

СБУ задержала еще одного шпиона, который работал на российские спецслужбы. Он передавал позиции украинских военных в Николаеве, помогая врагу корректировать удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора, который работал на сеть спецслужб РФ и передавал врагу координаты для ударов по Николаеву. Злоумышленник скрывался после разоблачения агентурной группы в марте этого года.

По данным следствия, задержанным оказался 50-летний местный житель без работы, который активно комментировал пророссийские темы в чатах Телеграмм-каналов. Именно так его и завербовали оккупанты.

Фото: Служба безопасности Украины

После разоблачения других агентов он "залег на дно", однако продолжил сбор информации - обходил город, выискивая позиции украинских военных, и "выспрашивал" данные у знакомых.

Собранную информацию он передавал через мессенджеры своему куратору - предателю Сергею Лебедеву, известному как "Лохматий", который работает на ФСБ и военную разведку РФ и скрывается во временно оккупированном Донецке.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны с доказательствами его сотрудничества с врагом, а также боевые патроны. Происхождение боеприпасов устанавливается.

Что грозит

Мужчине уже сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: за несанкционированное распространение данных о ВСУ и незаконное обращение с боевыми припасами.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.