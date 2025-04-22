Здавав позиції українських військових у Миколаєві: СБУ затримала шпигуна РФ
СБУ затримала ще одного шпигуна, який працював на російські спецслужби. Він передавав позиції українських військових в Миколаєві, допомагаючи ворогу коригувати удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Служба безпеки України затримала ще одного інформатора, який працював на мережу спецслужб РФ і передавав ворогу координати для ударів по Миколаєву. Зловмисник переховувався після викриття агентурної групи у березні цього року.
За даними слідства, затриманим виявився 50-річний місцевий житель без роботи, який активно коментував проросійські теми в чатах Телеграм-каналів. Саме так його і завербували окупанти.
Фото: Служба безпеки України
Після викриття інших агентів він "заліг на дно", однак продовжив збір інформації -обходив місто, вишукуючи позиції українських військових, і "випитував" дані у знайомих.
Зібрану інформацію він передавав через месенджери своєму куратору — зраднику Сергію Лебедєву, відомому як "Лохматий", який працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ і переховується в тимчасово окупованому Донецьку.
Під час обшуку у затриманого вилучили мобільні телефони з доказами його співпраці з ворогом, а також бойові набої. Походження боєприпасів встановлюють.
Що загрожує
Чоловіку вже повідомили про підозру за двома статтями КК України: за несанкціоноване поширення даних про ЗСУ та незаконне поводження з бойовими припасами.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зараз він перебуває під вартою.
Нагадаємо, що викрили агентурну групу спецслужб Російської Федерації (РФ), яка коригувала повітряні атаки окупантів по Миколаєву.
Агенти, під час виконання завдань, обходили вулиці й прилеглі райони Миколаєва, де фотографували ймовірні локації українських військ. Також відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки Збройних сил України (ЗСУ) й Національної гвардії.
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