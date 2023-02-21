Отмечается, что преступник воевал в составе российской частной военной компании "Редут" и принимал активное участие в боевых действиях на Харьковском и Краматорском направлениях.



"Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, которые поступают подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках устранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Лукашенко", - пишет пресс-служба.

Сотрудник белорусского КГБ был взят в плен еще в сентябре прошлого года в Донецкой области. Наемник пытался выдать себя за "рядового" боевика, чтобы скрыть принадлежность к белорусской спецслужбе.

"Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах. По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения", - пишет пресс-служба.

Согласно материалам следствия, наемник из Минской области, в 2020 году был зачислен в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика". После полномасштабного вторжения России он получил задание по разведывательно-подрывной деятельности против Украины.



"По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб", - добавляет СБУ.

Фото: в Украине вынесли приговор воевавшему на стороне России сотруднику белорусского КГБ (Виталий Носач, РБК-Украина)