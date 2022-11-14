"Сливал" врагу позиции ПВО. В Харькове задержали российского информатора

В Харькове задержан российский агент. Он передавал врагу информацию о позициях украинского ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, корректировщиком огня оказался житель Салтовского жилмассива Харькова, наиболее пострадавшего от вражеских обстрелов. Летом мужчина начал искать через соцсети пути "выхода" на оккупантов. Он изложил в сеть информацию о местах временного базирования подразделений украинских военных.

Информатор передавал россиянам информацию о размещении сил ПВО на восточном направлении. Корректировщик сделал это по меньшей мере пять раз. После этого позиции военных обстреливались прицельным огнем.

Против корректировщика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ). Фигуранту объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Харькове вражеского корректировщика (t.me/SBUkr)