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"Сливал" врагу позиции ПВО. В Харькове задержали российского информатора

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Харьков, Понедельник 14 ноября 2022 14:42
"Сливал" врагу позиции ПВО. В Харькове задержали российского информатора Фото: СБУ задержала в Харькове вражеского корректировщика (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове задержан российский агент. Он передавал врагу информацию о позициях украинского ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, корректировщиком огня оказался житель Салтовского жилмассива Харькова, наиболее пострадавшего от вражеских обстрелов. Летом мужчина начал искать через соцсети пути "выхода" на оккупантов. Он изложил в сеть информацию о местах временного базирования подразделений украинских военных.

Информатор передавал россиянам информацию о размещении сил ПВО на восточном направлении. Корректировщик сделал это по меньшей мере пять раз. После этого позиции военных обстреливались прицельным огнем.

Против корректировщика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ). Фигуранту объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Харькове вражеского корректировщика (t.me/SBUkr)

Напомним, недавно СБУ задержала в Ровенской области агента РФ, передавшего врагу данные о военных в госпитале.

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