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Сдавали РФ данные о блокпостах ВСУ. Двоих жителей Донецкой области отправили в тюрьму

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Донецкая область, Четверг 09 февраля 2023 20:09
Сдавали РФ данные о блокпостах ВСУ. Двоих жителей Донецкой области отправили в тюрьму Фото: Двоих жителей Донецкой области отправили в тюрьму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое жителей Донецкой области передавали РФ информацию о размещении блокпостов украинских военных в регионе. Их задержали и отправили в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В июне и сентябре 2022 года мужчина и женщина, используя свои мобильные телефоны, через мессенджер передавали данные об украинских защитниках", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что они посылали координаты мест расположения личного состава и блокпостов ВСУ на территории Бахмутской и Краматорской общин.

Их судили за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения и назначили наказание в виде 5 лет 2 месяцев и 5 лет лишения свободы.

Напомним, что житель пгт Большая Новоселка (Донецкая область) помогал представителям "ДНР" и передавал информацию об объектах, на территории которых размещались Вооруженные силы Украины. Его задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы.

В Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

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