Рассказывал о "неонацистах" и "киевском режиме". На Закарпатье обнаружили агента РФ
Правоохранителям удалось обнаружить жителя Закарпатья, прославлявшего российских оккупантов и отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Закарпатской области.
"Агитатор распространял месседжи о "принадлежности" добровольческих батальонов ВСУ к "неонацистским" организациям, называл преступления российских военных "постановкой киевского режима"", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении в "Оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников". Ему грозит до пяти лет заключения.
Напомним, что СБУ задержала блоггера, работавшего на пропагандистское издание врага "Russia Today". Он приехал в Украину, чтобы распространять фейки о войне.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что на юге Украины задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе.
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