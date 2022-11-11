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Рассказывал о "неонацистах" и "киевском режиме". На Закарпатье обнаружили агента РФ

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 15:39
Рассказывал о "неонацистах" и "киевском режиме". На Закарпатье обнаружили агента РФ Фото: На Закарпатье обнаружили агента РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось обнаружить жителя Закарпатья, прославлявшего российских оккупантов и отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Закарпатской области.

"Агитатор распространял месседжи о "принадлежности" добровольческих батальонов ВСУ к "неонацистским" организациям, называл преступления российских военных "постановкой киевского режима"", - говорится в сообщении.

Эксперты подтвердили наличие в публикациях публичных оправданий и отрицаний вооруженной агрессии РФ против Украины. СБУ провела обыски и изъяла компьютерную технику, средства связи с поличным против государственной безопасности Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в "Оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников". Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, что СБУ задержала блоггера, работавшего на пропагандистское издание врага "Russia Today". Он приехал в Украину, чтобы распространять фейки о войне.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что на юге Украины задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе.

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