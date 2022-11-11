Рассказывал о "неонацистах" и "киевском режиме". На Закарпатье обнаружили агента РФ

Правоохранителям удалось обнаружить жителя Закарпатья, прославлявшего российских оккупантов и отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Закарпатской области.

Мужчине сообщили о подозрении в "Оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников". Ему грозит до пяти лет заключения.

Эксперты подтвердили наличие в публикациях публичных оправданий и отрицаний вооруженной агрессии РФ против Украины. СБУ провела обыски и изъяла компьютерную технику, средства связи с поличным против государственной безопасности Украины.

"Агитатор распространял месседжи о "принадлежности" добровольческих батальонов ВСУ к "неонацистским" организациям, называл преступления российских военных "постановкой киевского режима"", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ задержала блоггера, работавшего на пропагандистское издание врага "Russia Today". Он приехал в Украину, чтобы распространять фейки о войне.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что на юге Украины задержали бывшего боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе.

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