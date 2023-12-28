"Сдавала" за отказ голосовать на псевдовыборах: задержана колаборантка из Херсона

В ведомстве отмечают, что задержанная участвовала в организации незаконного референдума РФ в период оккупации Херсона.

Женщина также "сдавала" захватчикам местных жителей, которые сопротивлялись оккупации и выступали против фейкового плебисцита Кремля.

С автостоянки в политику

Злоумышленницей оказалась 59-летняя работница автостоянки, которая после захвата города добровольно вступила в состав оккупационного "избиркома" Корабельного района города.

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантка с урной и "бюллетенями" обходила квартиры херсонцев и призвала их голосовать за присоединение областного центра к составу РФ.

В СБУ отмечают, что во время таких "рейдов" злоумышленницу сопровождали вооруженные захватчики, угрожавшие людям автоматами и заключением в случае отказа участвовать в псевдореферендуме.

"Сдавала" собственных соседей

Одной из таких жертв была глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), в котором проживала предательница.

По "наведению" коллаборантки оккупанты похитили женщину, отказавшуюся "проголосовать" в пользу страны-агрессора, и отвезли ее в российскую пыточную.

Получила за измену паспорт РФ и "привилегию"

За сотрудничество с захватчиками коллаборантка получила паспорт РФ и "привилегию" по беспрепятственному передвижению по городу.

После освобождения Херсона фигурантка сбежала в Николаев, где оформила статус внутренне-перемещенного лица, и таким образом пыталась избежать правосудия.

Однако, сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленницы и задержали ее.

Что обнаружили при обысках

При обыске по местам нахождения предательницы в Херсоне и Николаеве правоохранители изъяли 2 мобильных телефона с доказательствами сотрудничества с захватчиками и пропагандистские материалы РФ.

Задержанной объявлено о подозрении за коллаборационную деятельность, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"Пока она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подытожили в СБУ.