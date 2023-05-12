ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сдавала позиции ВСУ. Жительницу Донецкой области приговорили к пяти годам тюрьмы

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 12 мая 2023 17:40
Сдавала позиции ВСУ. Жительницу Донецкой области приговорили к пяти годам тюрьмы Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Донецкой области передавала россиянам информацию о позициях ВСУ в регионе. Ее приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"С апреля по сентябрь 2022 года женщина через "Telegram" передавала знакомой из псевдореспублики "ДНР" информацию о перемещении и расположении личного состава ВСУ в городах Новогродовка и Селидово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время переписки осужденная также посылала данные о движении по населенным пунктам реактивных систем залпового огня, грузовиков и другой техники, которую украинские военнослужащие используют для обороны.

Через шесть месяцев она отправила 12 таких сообщений. За несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины она приговорена к 5 годам 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, что бывший работник ГУ "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне перешел на сторону кафиров и охранял застенку в городе. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Еще один депутат из Крыма был осужден за поддержку российской оккупации полуострова. Приговор ему вынесли заочно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть