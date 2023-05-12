Сдавала позиции ВСУ. Жительницу Донецкой области приговорили к пяти годам тюрьмы

Жительница Донецкой области передавала россиянам информацию о позициях ВСУ в регионе. Ее приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"С апреля по сентябрь 2022 года женщина через "Telegram" передавала знакомой из псевдореспублики "ДНР" информацию о перемещении и расположении личного состава ВСУ в городах Новогродовка и Селидово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время переписки осужденная также посылала данные о движении по населенным пунктам реактивных систем залпового огня, грузовиков и другой техники, которую украинские военнослужащие используют для обороны.

Через шесть месяцев она отправила 12 таких сообщений. За несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины она приговорена к 5 годам 3 месяцам лишения свободы.