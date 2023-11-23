Житель Славянска корректировал ракетные удары РФ, его отправили в тюрьму на 12 лет
Житель Славянска корректировал российские ракетные удары по городу и сдавал позиции ВСУ. За это суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Славянска, который поддерживал вооруженную агрессию РФ.
Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору локации подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы в районе Славянска.
Больше всего его интересовали координаты штабов, сосредоточение военной техники и расположение складов с вооружением украинских защитников.
Информацию РФ коллаборант передавал голосовыми сообщениями
Полученную информацию он дистанционно передавал оккупантам через их "связных". Ими оказались - боевик отдельного мотострелкового полка и командир батальона мотострелковой Енакиево-Дунайской бригады Южного военного округа ВС РФ.
Для передачи разведывательных сведений российский информатор использовал голосовые сообщения в одном из популярных мессенджеров.
Фото: Задержание агента РФ (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Таким образом он надеялся "анонимизировать" свои "отчеты" агрессору.
Разведданные нужны были захватчикам для подготовки ударов по инфраструктуре региона.
Суд отправил пособника РФ в тюрьму
Контрразведчики СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в собственном доме. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для отправки сообщений оккупантам.
На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по факту предоставления вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Учитывая сотрудничество со следствием, злоумышленник получил 12 лет лишения свободы.
Приговоры для предателей Украины
Суды в Украине регулярно выносят обвинительные приговоры для лиц, которые помогают России или сотрудничали с оккупационными властями в разных регионах страны.
Недавно сообщалось, что житель Купянска сотрудничал с россиянами и устроился работать правоохранителем. Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.
Также жителя Луганской области приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с россиянами. Он помогал штурмовать украинские территории у Бахмута.
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