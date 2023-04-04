Генерал Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе (видео)

Украинские бойцы продолжают уничтожать оккупантов, в том числе и из французской САУ Caesar. В ВСУ показали ее работу в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Наши боевые САУ. "CAESAR" - аббревиатура Camion équipé d'un système d'artillerie (грузовик, оснащенный артиллерийской системой)", - написал под видео Тарнавский.

Он отметил, что французская 155-мм САУ, которая есть на вооружении украинской армии, быстрее и точнее советской САУ "Мста".

"Для развертывания нужно всего 2 минуты. Бойцы одной из артиллерийских бригад мастерски уничтожают врага в Донецкой области", - сообщил Тарнавский.

Напомним, еще весной прошлого года правительство Франции решило передать Украине Caesar калибром 155 мм и при этом Париж пообещал, что эти поставки продолжатся.

Добавим, как недавно стало известно, что Франция увеличит закупку снарядов для Caesar, которые передает Украине.

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