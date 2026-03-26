Оружие для Украины от США перенаправят на Ближний Восток? Рютте высказался о слухах

Генсека попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что США якобы могут отправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток.

"Это жизненно важное оборудование поставляется через PURL, то есть это критически важное для Украины оборудование из США, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину", - ответил Рютте.

Он добавил, что с момента запуска программы PURL прошлым летом, в рамках нее Украина получает около 75 процентов всех ракет для своих батарей Patriot и 90 процентов перехватчиков, используемых в других системах противовоздушной обороны.

"Так что это важная программа, которая, повторюсь, продолжает действовать", - резюмировал он.

Слухи об оружии для Украины

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники написало о том, что в Пентагоне рассматривают возможность перенаправить оружие, которое предназначено для Украины, на Ближний Восток.

В частности, речь о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, которые были куплены в рамках программы PURL.