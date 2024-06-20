Rheinmetall получил рекордный заказ на 155-мм снаряды: часть предоставят Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть боеприпасов будет предназначена для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.
Как отметили в компании, контракт на общую сумму до 8,5 млрд евро подписали глава Федерального ведомства Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации Аннет Лехнигк-Эмден и представители Rheinmetall.
В компании добавили, что главной целью заказа является пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины в защите от россиян.
Старт поставок боеприпасов запланирован на начало 2025 года. Основным заказчиком станет Германия. Участвовать в заказе будут Нидерланды, Эстония и Дания.
"Мы рады крупнейшему заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупномасштабный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и наше положение крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", - заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Снаряды для Украины
Отметим, что снаряды для артиллерии, которую передали страны Запада, являются одной из основных потребностей для украинских защитников.
При помощи артиллерии у бойцов ВСУ есть возможность сдерживать попытки наступления россиян, которые имеют преимущество в живой силе и технике.
В частности, снаряды Украине уже передают в рамках инициативы Чехии, которая закупает их в третьих странах. Ожидается, что украинские воины получат сотни тысяч снарядов до конца года.
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