Столкновения в Сирии: президент заявил о попытке втянуть страну в гражданскую войну

Глава Сирийской Республики во время речи, которая транслировалась на национальном телевидении и была опубликована в социальных сетях, заявил, что привлечет к ответственности каждого, кто превысит свои полномочия.

Шараа, чье повстанческое движение свергло власть Асада в декабре прошлого года, обвинил сторонников экс-президента и неуточненные иностранные государства в попытке разжечь беспорядки в Сирии

"Сегодня, когда мы находимся в этот критический момент, мы оказываемся перед новой опасностью - попытками остатков бывшего режима и их иностранных сторонников разжечь новые распри и втянуть нашу страну в гражданскую войну, имея целью разделить ее и разрушить ее единство и стабильность", - сказал он.

По словам Шараа, власти Сирии привлекут к ответственности "с полной решимостью" всех, кто причастен "к кровопролитию гражданских лиц, жестоко обращается с гражданскими лицами, превышает полномочия государства или использует власть для личной выгоды".

"Никто не будет выше закона", - подчеркнул временный президент в видеообращении после того, как ранее призвал к национальному единству.

Офис временного президента Шараа заявил, что создает независимый комитет для расследования столкновений обеих сторон и убийств.

Смена власти и свержение Асада в Сирии

Напомним, Асад бежал в Россию в прошлом году после того, как повстанцы под руководством суннитской исламистской группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Шараа свергли его правительство. Это положило конец десятилетиям жестоких репрессий и разрушительной гражданской войны.

Между тем сообщается, что некоторые из ближайших советников и сторонников свергнутого диктатора остались в Сирии.

Западные страны, арабские государства и Турция поддержали сирийских повстанцев, а Иран, РФ и лояльные Тегерану вооруженные формирования поддержали Асада в гражданской войне.

После свержения Асада группы, которых поддерживает Турция, вступили в столкновение с курдскими силами, которые контролируют большую часть северо-восточной Сирии.

Источники Reuters сообщили, что Израиль отдельно нанес удары по военным объектам в Сирии и просит США помочь в том, чтобы "сохранить Сирию слабой".

Вспышка насилия в Сирии, нападения и массовые убийства

После устранения Асада произошло относительное затишье, но в последнее время вспыхнули случаи вооруженных столкновений. Отмечается, что насилие возросло на фоне подавления связанными с новой властью Сирии силами восстания секты алавитов (бывший диктатор является представителем этой шиитской религиозной группы).

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в течение двух дней боев было убито более 1000 человек. Отмечается, что 745 были гражданскими лицами, 125 - членами сирийских сил безопасности, и 148 - лояльными к Асаду боевиками.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило в воскресенье, что вблизи Кардахи, родного города Асада, была обнаружена массовая могила с телами недавно убитых сотрудников сил безопасности.

Как отмечают западные обозреватели, в Сирии нападения переросли в убийства алавитов из мести, поскольку считается, что представители данного ответвления шиитского ислама поддерживают свергнутого диктатора, и оно "ассоциировалось со зверствами Асада во время войны против преимущественно суннитского населения Сирии".

Ранее источник Reuters в сирийских службах безопасности сообщил, что темпы боевых действий в городах Латакия, Джабла и Банияс замедлились, а правоохранители обыскивали окружающие горные районы, где, по оценкам, скрывались около 5000 сторонников Асада, выступающих против действующей власти.

Также сообщалось, что в МИД Украины резко осудили убийства людей на этнической и религиозной почве в Сирии.