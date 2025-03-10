Збройні сутички в Сирії: президент заявив про спробу втягнути країну в громадянську війну

Тимчасовий президент Сирії Ахмед Шараа відреагував на спалах насильства та випадки збройних суточок між прихильниками поваленого диктатора Башара аль-Асада та новою владою країни, що призвело до загибелі багатьох сотень людей. Він пообіцяв переслідувати винних у нападах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава Сирійської Республіки під час промови, що транслювалася на національному телебаченні та була опублікована в соціальних мережах, заявив, що притягне до відповідальності кожного, хто перевищить свої повноваження.
Шараа, чий повстанський рух повалив владу Асада в грудні минулого року, звинуватив прихильників екс-президента та не уточнені іноземні держави у спробі розпалити заворушення в Сирії
"Сьогодні, коли ми перебуваємо в цей критичний момент, ми опиняємося перед новою небезпекою - спробами залишків колишнього режиму та їхніх іноземних прихильників розпалити нові чвари та втягнути нашу країну в громадянську війну, маючи на меті розділити її та зруйнувати її єдність і стабільність", - сказав він.
За словами Шараа, влада Сирії притягне до відповідальності "з повною рішучістю" всіх, хто причетний "до кровопролиття цивільних осіб, жорстоко поводиться з цивільними особами, перевищує повноваження держави або використовує владу для особистої вигоди".
"Ніхто не буде вище за закон", - наголосив тимчасовий президент у відеозверненні після того, як раніше закликав до національної єдності.
Офіс тимчасового президента Шараа заявив, що створює незалежний комітет для розслідування сутичок обох сторін та вбивств.
Нагадаємо, Асад утік до Росії минулого року після того, як повстанці під керівництвом сунітського ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Шараа скинули його уряд. Це поклало край десятиліттям жорстоких репресій і руйнівної громадянської війни.
Між тим повідомляється, що деякі з найближчих радників і прихильників скинутого диктатора залишилися в Сирії.
Західні країни, арабські держави та Туреччина підтримали сирійських повстанців, а Іран, РФ та лояльні Тегерану збройні формування підтримали Асада в громадянській війні.
Після повалення Асада групи, яких підтримує Туреччина, вступили в зіткнення з курдськими силами, які контролюють більшу частину північно-східної Сирії.
Джерела Reuters повідомили, що Ізраїль окремо завдав ударів по військових об’єктах у Сирії та просить США допомогти в тому, щоб "зберегти Сирію слабкою".
Після усунення Асада відбулося відносне затишшя, але останнім часом спалахнули випадки збройних зіткнень. Зазначається, що насильство зросло на тлі придушення пов'язаними з новою владою Сирії силами повстання секти алавітів (колишній диктатор є представником цієї шиїтської релігійної групи).
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, протягом двох днів боїв було вбито понад 1000 людей. Зазначається, що 745 були цивільними особами, 125 - членами сирійських сил безпеки, та 148 - лояльними до Асада бойовиками.
Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило в неділю, що поблизу Кардахи, рідного міста Асада, було виявлено масову могилу з тілами нещодавно вбитих співробітників сил безпеки.
Як зазначають західні оглядачі, у Сирії напади переросли у вбивства алавітів із помсти, оскільки вважається, що представники даного відгалуження шиїтського ісламу підтримують скинутого диктатора, і воно "асоціювалося зі звірствами Асада під час війни проти переважно сунітського населення Сирії".
Раніше джерело Reuters у сирійських службах безпеки повідомило, що темпи бойових дій у містах Латакія, Джабла і Баніяс сповільнилися, а правоохоронці обшукували навколишні гірські райони, де, за оцінками, переховувалися близько 5000 прихильників Асада, що виступають проти чинної влади.
Також повідомлялося, що в МЗС України різко засудили вбивства людей на етнічному та релігійному ґрунті у Сирії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.