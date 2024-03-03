Вооруженные силы Украины получили десятки тысяч аптечек от Германии

На склады Министерства обороны уже поступили 50 тысяч новых качественных аптечек. В ближайшее время они будут переданы в войска.

Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минобороны Украины.

"Сегодня проверила качество и наполнение аптечек, которые уже поступили на склады по контракту с правительством Германии, - осталась довольна. На сегодня уже имеем 50 тысяч, в целом же заключен договор на 500 тысяч аптечек. Каждую из них будем еще доукомплектовывать дополнительным турникетом и окклюзионной повязкой", - отметила Калмыкова.

Она также сообщила, что сейчас готовятся к подписанию новые контракты, которые полностью обеспечат потребности Вооруженных Сил Украины.

"Мы должны отойти от практики, когда аптечки привозят на фронт волонтеры. Все обеспечение должно взять на себя государство. В этом году мы решим этот вопрос", - подчеркнула заместитель министра.

Фото: Facebook/Министерство обороны Украины

Военная помощь Германии для Украины

С начала полномасштабной войны, Германия стала одной из стран, которые активно предоставляют Украине военную, политическую и финансовую поддержку.

В январе Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры.

В середине февраля Германия выделила Украине пакет, включавший гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

В 2024 году Берлин готов удвоить военную помощь Украине до 8 млрд евро.

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