Вооруженные силы получили партию САУ "Богдана", которые профинансировала Дания

Глава оборонного ведомства посетил Украину в марте 2024 года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.

"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям. - ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", - сказал Поульсен.

Он также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем изготавливать или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его работоспособность. Учитывая этот фактор, Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия на территории Украины.

Бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин, в свою очередь, отметил, что каждое украинское оборонное предприятие может производить больше оружия. Но для этого требуется достаточное финансирование.

Что такое САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) с калибром орудия 155 мм, соответствующая стандартам НАТО. Ее экипаж состоит из пяти человек, установка развивает скорость 80 км/ч и стреляет на максимальную дальность на 60 км.

Производство САУ началось еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2023 году установку официально приняли на вооружение ВСУ.