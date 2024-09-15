Збройні сили отримали партію САУ "Богдана", які профінансувала Данія

Глава оборонного відомства відвідав Україну в березні 2024 року. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам. - ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", - сказав Поульсен.

Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її працездатність. З огляду на цей фактор, Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.

Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, у свою чергу, зазначив, що кожне українське оборонне підприємство може виготовляти більше зброї. Однак для цього потрібне достатнє фінансування.

Що таке САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - українська самохідна артилерійська установка (САУ) з калібром гармати 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Її екіпаж складається з п'яти людей, установка розвиває швидкість 80 км/год і стріляє на максимальну дальність на 60 км.

Виробництво САУ почалося ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2023 році установку офіційно взяли на озброєння ЗСУ.