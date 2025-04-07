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В оружии РФ впервые обнаружили индийскую деталь: о чем это говорит

Понедельник 07 апреля 2025 10:57
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В оружии РФ впервые обнаружили индийскую деталь: о чем это говорит Иллюстративное фото: в оружии РФ впервые обнаружили индийскую деталь (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация почти полностью избавилась от американских компонентов в своем вооружении. Впервые был обнаружен компонент индийского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Разведки разоблачила почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в шести типах российского оружия. Среди них - CRP-антенна российского "Шахеда", северокорейская баллистическая ракета KN-24, компьютер с ракеты Х-47 "Кинжал", а также беспилотники "Supercam S350", "Гербера и Zala.

По данным ГУМ, в новых CRP-антеннах для дрона "Герань-2" было найдено только два чипа американского производства. Это свидетельствует о попытке России уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее.

В частности, ранее в российских "Шахедах" были обнаружены новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн из 15 компонентов только два - производства американских компаний Texas Instruments и Linear Technologies.

А вот трансиверы, генераторы, преобразователи сигналов и другие микросхемы были китайского производства. Основной чип CRP-антенны, анализирующий входные сигналы и решающий, какие из них игнорировать, изготовлен компанией Beijing Microelectronics Technology Institute.

"Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства - тактовый буфер от Aura Semiconductor", - сообщили в разведке.

Стоит заметить, что производители еще двух компонентов пока не идентифицированы, но, вероятно, они также китайского происхождения.

Россия наращивает производство "Шахедов"

Российский завод по производству дронов "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) в период с января по сентябрь 2024 года удвоил количество выпущенных БпЛА по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Тогда же стало известно, что серийные номера на корпусах сбитых дронов "Шахед" достигли отметки 12 тысяч.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский рассказал, что в дронах, которыми Россия атаковала Украину 5 января этого года обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.

При этом аналитики Института изучения войны считают, что темпы производства Россией ударных беспилотников "Шахед" могут снизиться, ведь россияне могут переключиться на дроны-приманки для обхода и перегрузки украинской ПВО.

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