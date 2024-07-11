Агрессивные гибридные действия России могут вынудить Альянс применить статью 5, - декларация НАТО
Агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.
Об этом говорится в декларации Вашингтонского саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .
В документе говорится, что Россия усилила свои агрессивные гибридные действия против членов Альянса, в том числе через посредников.
К таким действиям относятся саботаж, акты насилия, провокации на границах Альянса, инструментализация нелегальной миграции, злонамеренная кибердеятельность, электронное вмешательство, кампании по дезинформации, злонамеренное политическое влияние, а также экономическое принуждение.
Эти действия представляют угрозу безопасности Альянса, подчеркнули члены НАТО.
"Мы повторяем, что гибридные операции против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и могут заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора", - говорится в декларации.
Статья 5 гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
Напомним, в мае члены НАТО выразили обеспокоенность недавними злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить "индивидуально и коллективно".
10 июля чиновник НАТО, отвечая на вопрос, какой может быть реакция НАТО на гибридные операции РФ, сказал, что любая из стран НАТО может попросить защиты у Альянса от гибридных операций и кибератак России. Этот момент регулируется соответствующей статьей Североатлантического договора.
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