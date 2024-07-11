Агрессивные гибридные действия России могут вынудить Альянс применить статью 5, - декларация НАТО

Агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.

Об этом говорится в декларации Вашингтонского саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

В документе говорится, что Россия усилила свои агрессивные гибридные действия против членов Альянса, в том числе через посредников.

К таким действиям относятся саботаж, акты насилия, провокации на границах Альянса, инструментализация нелегальной миграции, злонамеренная кибердеятельность, электронное вмешательство, кампании по дезинформации, злонамеренное политическое влияние, а также экономическое принуждение.

Эти действия представляют угрозу безопасности Альянса, подчеркнули члены НАТО.

"Мы повторяем, что гибридные операции против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и могут заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора", - говорится в декларации.

Статья 5 гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.