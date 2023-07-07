Оружие наступления. Что такое кассетные боеприпасы и зачем они ВСУ

Вопрос почти решен

Поставки кассетных боеприпасов от западных партнеров - почти решенный вопрос. Первая партия должна войти в очередной пакет США на 500 млн долларов, который, как ожидается, объявят сегодня, 7 июля. По крайней мере, об этом пишут зарубежные СМИ, а официальные лица делают очевидные намеки.

Как писали в CNN еще в декабре 2022 года, уже на тот момент Украина несколько месяцев просила кассетные боеприпасы. Тогда официальный представитель Белого дома Джон Кирби выражал обеспокоенность, говорил об опасениях по поводу их использования и заверял в том, что поставки не рассматриваются администрацией Джо Байдена.

Однако вопрос не сошел с повестки дня. В марте 2023-го члены Республиканской партии призвали президента США одобрить передачу снарядов DPICM. Это артиллерийские боеприпасы с кассетной боевой частью. Благодаря которой один такой боеприпас выполняет задачу десятков обычных осколочно-фугасных.

Фото: западные СМИ пишут, что Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов в Украину (Getty Images)

В июне заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер отметила, что DPICM на поле боя могут быть особенно эффективными против окопов на российских позициях. По ее словам, передача их Украине до сих пор не была одобрена из-за ограничений Конгресса и опасений того, не нарушит ли это единство союзников. В том числе потому, что запрет кассетных боеприпасов поддерживают многие страны Европы и НАТО. Через несколько дней Байден получил письмо с призывом помочь Украине уже от двухпартийной группы законодателей.

В конце месяца стало известно, что Вашингтон серьезно рассматривает этот вопрос. А глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что поставки реально обсуждаются. На днях представитель Пентагон Пэт Райдер заявил, что рассматриваются несколько вариантов. Но скорее всего Украина получит боеприпасы с коэффициентом брака не выше 2,35%. По данным The Washington Post, президент Байден одобрил поставки.

На возможное получение кассетных боеприпасов намекнул и министр обороны Алексей Резников после телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином.

"Мы также обсудили новые проекты, связанные с поставками различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями", - написал он в своем Twitter.

Что такое кассетные боеприпасы

Это разновидность боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно применяются для уничтожения пехотных или танковых соединений на большой территории, а также для разрушения взлетно-посадочных полос.

Первой кассетной бомбой была немецкая SD-2, известная как "бомба-бабочка". Она использовалась во Второй мировой войне. С 1970-х по 1990-е годы кассетные боеприпасы производились в 34 странах. По состоянию на 2010 год насчитывалось около 210 различных типов - от гранат и реактивных снарядов до бомб и ракет. На 2021 год их производили или планировали делать их в будущем 16 стран. При этом известно, что Китай и Россия работают над созданием новых типов.

Кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми. Ими снаряжают боеприпасы для ведения огня с самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

Что касается американских боеприпасов для Украины, то, по данным Reuters, речь идет об артиллерийских снарядах для пушек калибра 155-мм. Скорее всего это будут DPICM.

Ниже приведено схематическое видео того, как работают снаряды DPICM.

Военный эксперт портала Defense Express Валерий Рябых отмечает, они разрабатывались во времена активного противостояния США и Советского Союза. И рассматривались как мощное конвенционное средство для массового уничтожения превосходящих сил противника: живой силы, легкой бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов, а также других вооружений без тяжелой брони.

"По оценкам специалистов, если говорить о DPICM, один снаряд более эффективен для таких задач. Благодаря тому, что он разделяется на несколько субэлементов, которые покрывают значительную площадь. Например, артиллерийский боеприпас калибра 155-мм содержит 88 суббоеприпасов и позволяет покрывать площадь в радиусе 300 метров", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

В 2008 году американская армия начала отказываться от DPICM из-за доли субэлементов в около 3%, которые не разрываются, фактически превращаются в мины и подвергают опасности мирных жителей. Но они до сих пор хранятся в большом количестве и могут быть использованы в экстренных случаях.

Не исключено, что таким экстренным случаем стала помощь Украине в ее летнем контрнаступлении. Считается, что оно продвигается более медленными темпами, чем ожидалось, из-за крепко выстроенной обороны оккупационных войск и массового минирования территорий на юге и востоке.

"У США накоплено их около 3 млн единиц. Естественно, это мощный ресурс, который может быть использован в условиях нехватки снарядов в объемах, необходимых для выполнения задач Вооруженных сил в ходе контрнаступления и достижения конечной цели - освобождение всех оккупированных территории", - добавил эксперт.

Запрет и критика

Одной из причин, почему США раньше не поставляли Украине кассетные боеприпасы, называют опасения по поводу позиции других союзников. И в принципе партнеры эту новость восприняли, мягко говоря, без энтузиазма. В частности, против выступила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок. Отметим, Германия является одной из участниц Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок против передачи Украине кассетных боеприпасов (Getty Images)

По состоянию на февраль 2022 года к Конвенции в общей сложности присоединились 123 страны - 110 участников и 13 подписантов. Среди партнеров Украины - это Канада, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и ряд других европейских стран.

Украина не подписывала документ, как и крупнейшие производители кассетных боеприпасов такие как США, Россия и Китай. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан и Израиль, которые считают их эффективным оружием.

На кассетные бомбы распространяются общие ограничения, характерные для оружия неизбирательного действия. В частности, запрещено применение в густонаселенных районах. Эта норма обычного международного права распространяется на все страны, независимо от участия в Конвенции.

Валерий Рябых сомневается в том, что планы США передать кассетные боеприпасы Украине нарушат единство союзников. Конечно, угрозы для мирного населения могут быть аргументом для противников подобной помощи. Но с другой стороны, какие могут быть аргументы, когда Россия, несмотря на всевозможные риски, постоянно применяет средства неизбирательного действия.

"Те же ракеты Х-22 с радиусом отклонения в 500 метров, которые попадают в гражданские объекты. Сейчас в Украине россияне используют вообще все подряд. И в этих условиях аргументы радетелей за безопасность мирного населения разбиваются вдребезги. Не думаю, что решение США сильно расстроит партнеров. На Западе есть понимание, что Россию нужно вернуть в лоно международного права вооруженным путем. А это требует усиления Украины всем необходимым прямо здесь и сейчас", - отметил он в беседе с изданием.

Против передачи кассетных боеприпасов выступает правозащитная организация Human Rights Watch. В ее сообщении говорится о том, что украинские войска в 2022 году якобы запускали ракеты с кассетами по подконтрольному на тот момент россиянам Изюму (Харьковская область) и его окрестностям. По данным правозащитников, в результате удара погибли не менее 8 гражданских, еще 15 человек получили ранения.

В Министерстве обороны Украины дали письменный ответ о том, что кассетные боеприпасы не использовались в пределах или вокруг Изюма, когда он находился под оккупацией, говорят в HRW.

Обвинения правозащитников раскритиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, такие заявления могут сорвать военную помощь Украине. Он также напомнил, что вторглись именно россияне, они убивают мирных жителей и устраивают публичные казни, но HRW обвиняет украинцев в том, что они недостаточно разоружились.

"Более того, "правозащитники" начинают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не по исключению России из ООН - по срыву предоставления оружия Украине. Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила нравственные императивы?" - подчеркнул Подоляк.

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия и Украина по-разному используют кассетные боеприпасы (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между применением кассетніх боеприпасов Россией и Украиной есть принципиальная разница.

"Мы сталкиваемся с жестокой войной, и мы должны помнить, что эта жестокость отражается в том, что каждый день мы видим жертвы и что обе стороны используют кассетные боеприпасы. Россия применила кассетные боеприпасы для вторжения в другую страну. Украина использует кассетные боеприпасы для самообороны", - подчеркнул он.

Использование кассетных боеприпасов Россией

В ходе полномасштабного вторжения в Украину российские войска сотни раз использовали кассетные боеприпасы как минимум в 10 областях. В июне 2022 года BBC нашла свидетельства того, что Россия обстреливала такими снарядами Харьков.

Журналисты посетили пять разных мест в жилых кварталах города и зафиксировали симметричные следы взрывов - характерные признаки поражения поверхности, которые возникают при применении кассетных боеприпасов. Эксперты по вооружениям согласились с тем, что они соответствуют следам от кассетных боеприпасов.

В самом начале вторжения россияне нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по больнице в Угледаре. В результате той атаки погибли четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения, шестеро из них - медицинские работники. Также были повреждены машина скорой помощи и гражданские автомобили.

Кассетные бомбы также использовались для ударов по Чернигову, Николаеву, Херсону и другим городам. Из более свежих примеров - мартовский обстрел Краматорска, когда в результате удара погибли два человека, еще 10 пострадали.

При этом правозащитники отмечали, что Украина использует кассетные боеприпасы ограниченно. Например, как в случае с поражением штаба российской армии в ходе освобождения села Гусаровка (Харьковская область).

Зачем Украине кассетные боеприпасы

О том, зачем Вооруженным силам Украины американские кассетные боеприпасы, рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, артиллерийские снаряды DPICM привносят на поле боя противотанковые и противопехотные возможности.

"DPICM может быть снаряжен либо кумулятивными зарядами (бронебойными), либо осколочными боеприпасами (противопехотными). Очевидно, что эта способность полезна при любых типах наступательных операций", - отметил он.

Отдельный материал этому на днях посвятил журнал The Economist. В частности, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отмечает, что кассетные боеприпасы способны подавить огонь российской артиллерии и уничтожить оккупантов в окопах.

Валерий Рябых подчеркивает - Украина до сих пор не получила ни западную авиацию, ни дальнобойные ракеты ATACMS, которые позволили бы сократить военный потенциал России за счет уничтожения резервов и путей снабжения.

"Очевидно, что задачи сами собой не решаются, и кассетные боеприпасы могли бы существенно повлиять на ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. И они будут применяться по прямому назначению. То есть для подавления российской обороны, прохождения линий наступающими частями и создания условий для более легкого освобождения оккупированных территорий", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

В конце концов кассетных боеприпасов нужно в несколько раз меньше, чем обычных для достижения одних и тех же целей. Это хорошо сказывается на запасе прочности артиллерийских орудий, поскольку каждый выстрел приближает регламентное обслуживание пушки, а в итоге - замену ствола.

По мнению Рябых у решения США есть еще один интересный момент. И заключается он в том, что передача артиллерийских боеприпасов в кассетном исполнении может автоматически снять табу на те самые дальнобойные ATACMS.